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Fenerbahçe'de Mauricio Isla topun ağzında

Futbolcularına yurt dışından teklif gelmeyen Fenerbahçe, krizi Türkiye içinden çözecek.

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Fenerbahçe'de tam anlamıyla transfer çıkmazı yaşanıyor. Yıllardır devre arasını takviye yapmadan geçiren sarı-lacivertliler bu kez farklı hesaplar yapılıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, şampiyon olabilmeleri için eksiklerin giderilmesi gerektiğini yönetime iletirken mevcut şartlar hesapları bozdu.

Çanlar Isla için çalıyor

Sağ bekin vazgeçilmeziyken yaşadığı sakatlığın ardından formasını Şener Özbayraklı’ya kaptıran Isla, topun ağzındaki isimlerden biri oldu. Atiker Konyaspor deplasmanında yaptığı hatayla takımını 3 puandan eden Şilili oyuncu, yabancı kontenjanında yer açmak adına elden çıkartılacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın Nabil Dirar’ın sağ açığın yanı sıra sağ bek oynayabilmesinden dolayı Isla’nın satışına sıcak baktığı öğrenilirken, iyi bir teklif gelmesi durumunda tarafların yollarını ayıracağı belirtildi.

Sampiy10

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