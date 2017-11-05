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Fenerbahçe'de Mehmet Topal kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe'de Mehmet Topal disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

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Süper Lig'de son oynadığı 3 maçta 6 puan bırakan Fenerbahçe'de, fatura kesilmeye başlandı. Sarı-Lacivertliler'de uzun yıllardır forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldı.
 
Bu sezon 4'ü ilk 11'de olmak üzere yalnızca 6 maçta forma giyen Mehmet Topal, özellikle son haftalarda neredeyse hiç şans bulamadı. 
 
31 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Aykut Kocaman'la da ilk 11'de forma şansı bulamadığı için arasının bozuk olduğu ve ikilinin birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.
 
2012 yılında 4.5 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Topal, o dönemden bu yana Fenerbahçe'nin değişilmezleri arasında yer alıyordu.
(Fanatik)

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