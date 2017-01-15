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Fenerbahçe'nin yıldızı Mehmet Topal sakatlandı

Fenerbahçe'nin yıldızı Mehmet Topal, Adanaspor maçının 42. dakikasında arka üst adalesini tutarak yerde kaldı ve oyundan çıktı.

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Fenerbahçe'de Adanaspor karşısında 40. dakikada golünü atan Mehmet Topal, 42. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti.
 
Düz koşu yaparken bir anda arka üst adale tutan Mehmet Topal, bir anda kendini yere bıraktı. Oyunun durmasının ardından kenara değişiklik işareti yapan Mehmet Topal, önce sedye istedi, ardından yürüyerek oyunu terk etti.
 
Mehmet Topal'ın yerine Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaiev oyuna girdi.
 
Fenerbahçe, gelecek hafta Medipol Başakşehir ile Kadıköy'de karşılaşacak.

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