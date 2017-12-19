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Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın geri dönüşü alkış topladı

Osmanlı beraberliği sonrası yaşanan krizde, Mehmet Topal’ın kadro dışı kalacağı iddia edilmişti. Topal, o maçtan sonra ligde 5 mücadeleye de 11’de başladı, dün kritik bir gole imza attı.

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Fenerbahçe, 11. haftadaki Osmanlı beraberliğinden sonra büyük bir kriz yaşamıştı. Aykut Kocaman istifa kararı almış, yönetimin de radikal bir kararla bazı futbolcuları kadro dışı bırakacağı iddia edilmişti.

O oyuncuların başında Mehmet Topal geliyordu. Ancak Kocaman’ın kalmaya ikna edilmesinin ardından her şey değişti. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan’ı kesti, formayı Topal’a emanet etti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sürecin ardından oynanan 5 lig maçının tamamında sahaya ilk 11’de çıktı. Performansını her geçen hafta artıran Mehmet Topal, dün takımının zorlandığı anlarda sahneye çıkıp, skor perdesini açarak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

(Fanatik)

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