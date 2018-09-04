Fenerbahçe'de orta saha krizi! Cocu'nun tercihleri tepki aldı

Kayserispor yenilgisiyle henüz 4. haftada lige havlu atma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Fenerbahçe'nin performansı şaşkınlık yaratıyor. Ama asıl tepkiyi tercihleriyle Teknik Direktör Phillip Cocu alıyor.

Hollandalı hocanın en büyük tercih hatası ön liberoda oldu. Son maçını 6 Mayıs'ta oynayan ve sezon başı kampı görmeyen Diego Reyes'in hazır olmadan kritik maça sürülmesi eleştirilerin merkezine oturdu. Cocu'nun elinde aynı anda 3 futbolcuyu kullanma şansı olmasına karşın bu kararı vermesi tepkileri daha da artırdı. İlk olarak yeni transfer Jailson akıllara geldi.

Brezilya'nın Gremio takımıyla sezonu çok önceden açan ve şimdiden 22 maçı olan Jailson, Cocu'nun elinde kullanabileceği bir alternatif idi.

Şaşırtıcı hamle

Bir diğer isim ise Roman Neustadter'di. Kariyerinin büyük bölümünde Almanya'da Schalke 04'te defansif orta saha olarak oynayan Neustadter, mevkii olarak da stoper değil bir ön libero. Burada da Hollandalı çalıştırıcının ısrarı ilginç geldi.

Son olarak da sezon başından beri takımla olan ve maç formu yakalayan Mehmet Topal, yedek bekletildi, ilk 11'de düşünülmedi. Öte yandan yine kadro içinde Eljif Elmas hamlesinin de ön libero için kullanılma ihtimali değerlendirilmedi.

(Milliyet)