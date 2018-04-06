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Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 8 Nisan Pazar günü Osmanlıspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.     

Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.     

Sakatlığı geçen Vincent Janssen'in antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, ikinci bölümde ise özel program dahilinde antrenman yaptığı kaydedildi.     

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.     

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