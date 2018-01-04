Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin Van Persie kadroya alınmadı

Süper Lig'de ilk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 3, ikinci Galatasaray'ın 2 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de izin bitiyor. 8 günlük iznin ardından Antalya'da kamp yapacak Sarı Lacivertliler'de kamp kadrosu belli oldu. Takımda şimdiye kadar beklentilerin uzağında kalan Robin van Persie ile ilk yarının son maçlarında şans bulamayan Ozan Tufan, kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.