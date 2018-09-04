Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın affedilmesi gündemde
Aykut Kocaman'dan sonra Phillip Cocu'nun kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
Aykut Kocaman'dan sonra Phillip Cocu'nun kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. 23 yaşındaki milli futbolcunun bir kere daha affedilmesi gündemde.
Comolli'nin, kulüp bulamadığı için takımda kalan Ozan'dan faydalanmak istediği ve genç oyuncunun yeniden takıma katılabileceği belirtildi.
(Türkiye)
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