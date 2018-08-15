Fenerbahçe'de Salih Uçan ve Ozan Tufan ile yollar ayrılıyor
Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de taraftarlar takımı tribüne çağırmış, sarı-lacivertli futbolcular Başkan Ali Koç'un devreye girmesiyle tribünleri selamlamıştı. Kadroda olan ve yer almayan oyuncular taraftarla bütünleşirken, Ozan ve Tufan'ın karede yer almaması dikkat çekti. İki oyuncunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında Benfica ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda havlu atmıştı. 90 dakikanın ardından tribünleri terk etmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, takımı yanlarına çağırmış, Başkan Ali Koç'un devreye girmesiyle futbolcular tribünleri selamlamıştı.
Kadroda olan ve yer almayan futbolcular, taraftarı alkışlarken, bu anlamlı karenin içinde Ozan Tufan ve Salih Uçan'ın yer almaması dikkat çekti.
İki oyuncunun Fenerbahçe için büyük önem taşıyan maça gelmemeleri, sarı-lacivertli kulüple bağlarını kopardığı yorumlarına neden oldu.
Teknik direktör Cocu'nun kadroda düşünmediği iki ismin ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
(Skorer)
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