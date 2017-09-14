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Fenerbahçe'de Skrtel sakatlandı

Fenerbahçe'de Martin Skrtel idmana çıkmadı. Yıldız futbolcu, Alanya maçında forma giymeyebilir.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Martin Skrtel kasığındaki ağrılar nedeniyle antrenmana çıkamadı.

Slovak oyuncunun ağrıları eğer devam ederse Alanya deplasmanında forma giyemeyecek. Skrtel'in son durumunun yapılacak son antrenmanda netleşmesi bekleniyor.

(Hürriyet)

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