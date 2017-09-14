Fenerbahçe'de Skrtel sakatlandı
Fenerbahçe'de Martin Skrtel idmana çıkmadı. Yıldız futbolcu, Alanya maçında forma giymeyebilir.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Martin Skrtel kasığındaki ağrılar nedeniyle antrenmana çıkamadı.
Slovak oyuncunun ağrıları eğer devam ederse Alanya deplasmanında forma giyemeyecek. Skrtel'in son durumunun yapılacak son antrenmanda netleşmesi bekleniyor.
(Hürriyet)
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