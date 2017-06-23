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Fenerbahçe'de Sloukas ve Barış Hersek sözleşme uzattı

THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, Sloukas ve Barış Hersek ile sözleşme uzattığını açıkladı.

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Kostas Sloukas ve Barış Hersek, Fenerbahçe ile sözleşme uzattı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Sloukas'la 2+1 yıl, Barış ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı...

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın geride bıraktığı tarihi sezondaki başarılarında büyük pay sahibi olan oyuncularımızdan Kostas Sloukas ve Barış Hersek ile kulübümüz arasında yeni sözleşme imzalanması hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşmaya göre Kostas Sloukas ile 2+1 yıllık, Barış Hersek ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacaktır.

Her iki oyuncumuza da yeni anlaşmalarının hayırlı olmasını diler, Fenerbahçe forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamalarını temenni ederiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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