Varsa yoksa Rodriguinho!

Sarı-Lacivertliler transferin bitimine sayılı saatler kala Brezilya’nın Corinthians takımında forma giyen Rodriguinho’yu renklerine katmak için yoğun uğraş veriyor. Ancak bu futbolcuyu alabilmek çok zor. Çünkü bonservisinin %50’si Corinthians kulübünde, diğer %50’lik bölüm ise menajerlik şirketiyle şahıslarda.

Corinthians bu oyuncunun kiralanmasına sıcak bakmazken, bonservisinin %50’lik bölümü içinse 4 milyon euro istiyor. Bu futbolcunun resmi işlemlerinin bitirilip transferin kapanmasından önce çözüme kavuşturmak çok zor. Ancak buna rağmen Fenerbahçeli yöneticiler yine de ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Ali Yıldırım, Brezilya’ya giderek bu transfer için bizzat uğraşmıştı.

2016’da Corinthians’ta 49 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu, 10 gol atarken 4 de asist yapmıştı.

STAR SPOR