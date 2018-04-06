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Fenerbahçe'de Valbuena kangreni!

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın forma bulamaması, Fransız futbolcuda küskünlük yarattı. Takımda kimseyle konuşmadığı belirtilen Mathieu Valbuena'nın sezon sonu geleceği merak ediliyor.

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Fenerbahçe'de camia kalan 7 haftaya umutlarla girerken, bir isim mutsuzluğuyla dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerin transfer etmek için yıllarca uğraştığı Fransız oyuncu Mathieu Valbuena için Samandıra'da yapılan yorumlar "Kafasında Fenerbahçe'yi bitirdi" şeklinde.

Oyuncunun haftalardır süren "İstediğim kadar süre alamıyorum" isyanı, yerini küskünlüğe bıraktı.

"PARA İÇİN KALIR!"

Valbuena'nın sadece Aykut Kocaman değil takımda kimseyle konuşmadığı ifade ediliyor. Fransız yıldızın geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Kimilerine göre, aldığı paradan memnun ve sözleşmesi bitene kadar ayrılmaz... Kimilerine göre ise Kocaman takımda kalırsa, o ayrılacak.

MENAJERİNDEN TALEBİ!

5-0'lık Kayseri galibiyetinin ardından Valbuena'nın üzgün hali dikkatlerden kaçmamıştı. Fransız, kameraların da olduğu ortamda uzun süre telefonla konuşmuştu. Yıldız oyuncunun menajeri Darko ile konuştuğu ve neden forma şansı bulamadığını öğrenmesini istediği ortaya çıktı.

(Sabah)

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