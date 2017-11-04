Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra Isla da sakatlandı!
Fenerbahçe'de Osmanlıspor karşılaşmasında Valbuena'nın ardından Isla da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Mücadelenin 35. dakikasında bu kez sarı-lacivertli takımın sağ beki Mauricio Isla bileğinden bir sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi ve yerine 37. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.
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