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Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra Isla da sakatlandı!

Fenerbahçe'de Osmanlıspor karşılaşmasında Valbuena'nın ardından Isla da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Mücadelenin 35. dakikasında bu kez sarı-lacivertli takımın sağ beki Mauricio Isla bileğinden bir sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi ve yerine 37. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

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