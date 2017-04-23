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Fenerbahçe'de Van Persie ve Volkan Demirel cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de sarı kart gören Van Persie ve Volkan Demirel gelecek maçta cezalı duruma düştü.

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Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie ve Volkan Demirel, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Van Persie, haftaya oynanacak olan Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray derbisinde 8 futbolcusu kart sınırında olan Fenerbahçe ilk kaybını yaşadı. Karşılaşmanın 59. dakikasında kale arkasından atılan cisimler nedeniyle hakem Fırat Aydınus'a sert şekilde itiraz eden Robin van Persie, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Kaleci Volkan Demirel ise uzatma dakikalarında zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü. Yıldız futbolcular, önümüzdeki hafta oynanacak Rizespor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

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