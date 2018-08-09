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Fenerbahçe'de Vincent Janssen, Kurt Zouma ve Martins Indi transferleri için son gün

Fenerbahçe’nin listesindeki 3 oyuncunun kaderi belli oluyor. İngiltere’de transfer bu gece bitiyor. Eğer yıldızlar bugün takımlarında kalırsa, Sarı- Lacivertliler’in imza attırma şansı artacak.

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Janssen sabırsız

Tottenham pazarlıklarda ‘satın alma zorunluluğu’ maddesiyle Fenerbahçe’yi zorluyordu.

Janssen’in adı bazı Premier Lig takımlarıyla anılsa da bugün Ada’da transfer döneminin bitmesi, kozların Sarı-Lacivertliler’in eline geçmesini sağlayacak. Janssen, bir an önce Fenerbahçe’ye dönmek istiyor.

Eğer son anda sürpriz bir teklif gelmezse, 23 yaşındaki forvet en kısa süre içerisinde yeniden Fenerbahçeli olacak.

İndi ayrılmaya kararlı

Başarılı savunmacı, ligden düşen Stoke’ta kalmak istemiyor.

Bu sezon Premier Lig’e dönmeyi kafaya koyan Kırmızı-Beyazlılar da maliyeti yüksek olan İndi’yi 1 sezonluğuna kiralamaya sıcak bakıyor. Cocu’nun çok istediği 26 yaşındaki savunmacı için şimdilik girişimde bulunan bir İngiliz takımı yok ancak transferin son gününde büyük sürprizler olabiliyor. Böyle bir gelişme yaşanmazsa Comolli harekete geçecek.

Zouma’da kritik gün

Fransız savunmacı için Everton, West Ham ve Newcastle devrede.

En ciddi ilgilenen takım Everton’dı ancak onlar da Yarry Mina’yı bitirmek üzere. Yine de Kurt Zouma’ya İngiltere’den yeni talip çıkabilir.

Güzel haber ise Ada dışından Zouma’yla ilgilenen bir takım olmaması.

(Fanatik)

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