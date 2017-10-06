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Fenerbahçe'de Vitor Pereira davasında sona gelindi

Fenerbahçe ile Portekizli teknik adam Vitor Pereira arasındaki davada artık sona gelindi.

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Fenerbahçe ile Vitor Pereira arasında FIFA'da devam eden davada sona gelindi. İki taraftan da son bir savunma isteyen FIFA, davanın kısa sürede karara bağlanacağını bildirdi.

Pereira, 2016- 17 sezonun başlamadan önce görevini bırakıp gitmiş, kendisine "mobbing" uygulandığını iddia edip kalan alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvurmuştu. Sarı-lacivertli kulüp ise "sözleşmesi devam ederken kaçtığı" gerekçesiyle karşı dava açmıştı.

1860'ı küme düşürdü

Pereira, geçen sezonun devre arasında başına geçtiği Alman Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih'i küme düşürmüştü. Portekizli teknik direktörün bir ara Malatyaspor'un başına geçmek için de çaba sarf ettiği belirlendi.

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