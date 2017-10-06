Fenerbahçe'de Vitor Pereira davasında sona gelindi
Fenerbahçe ile Portekizli teknik adam Vitor Pereira arasındaki davada artık sona gelindi.
Fenerbahçe ile Vitor Pereira arasında FIFA'da devam eden davada sona gelindi. İki taraftan da son bir savunma isteyen FIFA, davanın kısa sürede karara bağlanacağını bildirdi.
Pereira, 2016- 17 sezonun başlamadan önce görevini bırakıp gitmiş, kendisine "mobbing" uygulandığını iddia edip kalan alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvurmuştu. Sarı-lacivertli kulüp ise "sözleşmesi devam ederken kaçtığı" gerekçesiyle karşı dava açmıştı.
1860'ı küme düşürdü
Pereira, geçen sezonun devre arasında başına geçtiği Alman Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih'i küme düşürmüştü. Portekizli teknik direktörün bir ara Malatyaspor'un başına geçmek için de çaba sarf ettiği belirlendi.
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