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Fenerbahçe'de Volkan Demirel devri sona eriyor

Volkan Demirel'in Harun Tekin transferi sonrası rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdiği ve gelen iki tekliften birini değerlendireceği belirtildi.

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Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası Fenerbahçe'de tartışılan isim haline gelen Volkan Demirel yol ayrımında...

Takvim'de yer alan habere göre; Bursaspor'dan Harun Tekin'in transfer edilmesiyle daha ilk maçtan formasını kaybeden tecrübeli file bekçisi, 16 yıllık Fenerbahçe kariyerine son vermeyi planlıyor.

UZUN SÜREDİR PLANLIYOR

Alınan bilgilere göre Volkan Demirel uzun bir süredir aklında olan planı hayata geçirecek. 36 yaşındaki eldiven, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmeyi düşünüyor.

TRANSFER ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Volkan'a menajeri aracılığıyla ABD Ligi MLS'ten iki takımın teklif yaptığı öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa milli kaleci, ABD'de transfer döneminin başlayacağı şubat ayında Fenerbahçe'ye veda edecek.

SÜRPRİZ KARARDA ROL EŞİ ZEYNEP DEMİREL'İN

Bu sürpriz kararda Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'in de büyük rol oynadığı ifade ediliyor.

2002 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyen Volkan, 5 kez lig şampiyonluğu sevincini yaşadı.

(Takvim)

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