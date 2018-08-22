Fenerbahçe: Josef de Souza'ya teklif geldiği ve kulübümüzün teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Futbolcumuz Josef de Souza'ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."