Fenerbahçe: Josef de Souza'ya teklif geldiği ve kulübümüzün teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Futbolcumuz Josef de Souza'ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."
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