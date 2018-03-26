Fenerbahçe'den Alanyaspor'a müthiş takas teklifi: Al Ozan Tufan'ı, ver Emre Akbaba'yı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen sezon bitmeden yaptığı açıklamada transferleri en geç mayıs-haziran aylarında bitireceklerini söylemiş ancak UEFA ile yapılan anlaşma sarı-lacivertli kulübün önüne set çekmişti.

Başkanlığa adaylığını açıklayacağını önceki gün resmen duyuran Yıldırım, transferde bu kez kolları daha erken sıvadı.

5 MİLYON EURO

Listedeki isimlerden biri, devre arasında da gündeme gelen ancak transferi son anda yatan Emre Akbaba.

Fenerbahçeli yöneticiler, milli yıldız için Alanyaspor'la yeniden masaya oturdu. Akdeniz ekibi, Başakşehir'in de listesinde bulunan 25 yaşındaki yıldız için 5 milyon euro istedi. Fenerbahçe'nin planı transferi takasla gerçekleştirmek.

Kanarya'nın Emre Akbaba karşılığında Alanyaspor'a teklif ettiği isim ise Ozan Tufan'dan başkası değil.

Takas gerçekleşirse, sarı-lacivertliler bir taşla iki kuş vuracak. Hem Ozan'dan kurtulacak hem de transferde yerli piyasasının yıldızı olması beklenen Akbaba'yı renklerine katacak.

Fenerbahçe ile Alanya arasındaki görüşmelerin yöneticiler ve menajerler düzeyinde devam ettiği öğrenildi.

Yıldızı giderek yükseliyor

Geçen cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan hazırlık maçında ikinci kez milli formayı sırtına geçiren Emre Akbaba, Alanyaspor'da müthiş bir sezon geçiriyor. Ay-yıldızlı on numara, ligde 24 maçta 9 gol-7 asistlik şahane bir performansa sahip.