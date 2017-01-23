Fenerbahçe'den Amed maçı için flaş karar!
Fenerbahçe kulübü 25 Ocak Çarşamba günü Amed Sportif Faaliyetler ile oynanacak kupa maçına misafir takım taraftarlarının alınmayacağını duyurdu.
İşte kulüpten yapılan o açıklama:
"09.01.2017 tarihinde yapılan İstanbul İl Güvenlik Kurulu Toplantı Kararları kapsamında, 25 Ocak 2017 Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe – Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası 6. Hafta grup maçına, misafir takım taraftarları alınmayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine duyururuz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
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