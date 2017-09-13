Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması! 'Terbiyesizlik ve ahlaksızlık'
Fenerbahçe resmi internet sitesi, teknik direktör Aykut Kocaman hakkında çıkan haberler için bir açıklamada bulundu.
Fenerbahçe, resmi siteden yaptığı açıklamada Aykut Kocaman'ın yanında durdu ve ''Cehennem donana dek Aykut Kocaman'' mesajı verdi.
Fenerbahçe'nin kamuoyuna duyurusunda şu sözlere yer verildi;
''TERBİYESİZLİK VE AHLAKSIZLIK''
Bugünkü Habertürk Gazetesi'nde "Kocaman Viraj" başlığıyla yayınlanan, sonrasında da bir çok internet sitesi tarafından da ciddiye alınarak kullanılan haber yalandır.
Alanya ve Beşiktaş maçlarının kader maçları olarak nitelendirildiği ve hocamız Sayın Aykut Kocaman'ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır.
Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini, uygun tabirle "Cehennem donana dek Aykut Kocaman" düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
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