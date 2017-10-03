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Fenerbahçe'den Aykut Kocaman ve Alper Potuk açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcu Alper Potuk'un PFDK'ya sevk edilmesinin ardından resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.

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İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:
 
"29 Eylül 2017 Cuma günü, deplasmanda oynadığımız ve milyonlarca futbolseverin takip ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, PFDK tarafından bugün tarafımıza ulaşan yazının ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır.
 
Kamuoyunun yayıncı kuruluşa ait görüntülerden de takip ettiği söz konusu karşılaşmayla ilgili nasıl bir futbol düzeni içerisinde yer aldığımıza dair takdiri kamuoyuna bırakıyoruz."

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