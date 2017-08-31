Fenerbahçe'den Ben Arfa'ya 3 yıllık kontrat

Avrupa Ligi’nde elenen Fenerbahçe’de artık tek yol, Süper Lig’de şampiyon olmak ve taraftarı mutlu etmek. Avrupa’dan veda edilince, UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralının devre dışı kalması, Sarı- Lacivertliler’in yıldız oyuncuları bonservisleriyle transfer etmenin de önünü açtı. Başkan Aziz Yıldırım’ın uzun süredir takımda görmek istediği Hatem Ben Arfa için girişimler hızlandı. Fransız futbolcunun takımı PSG cephesinden, “Fenerbahçe, Ben Arfa’nın transferi konusunda en istekli kulüp” ifadesinin yapılması, Kanarya’nın yıldız futbolcuya imza attırmak için ne kadar ısrarcı olduğunun kanıtı oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki hücum oyuncusu için Fener, ödeme planlarını hazırlamış durumda.

3 yıllık anlaşma...

Alınan bilgiye göre zaten Paris ekibinin kadrosunda düşünülmeyen oyuncu için Kanarya, 2.5 milyon Euro bonservisle işi bitirmeye çalışacak. PSG’deki sözleşmesinden yaklaşık 4 milyon Euro kazanan yıldız futbolcuya da 3 yıllık anlaşma karşılığı bonuslarla birlikte 5 milyon Euro verilmesi planlanıyor. Bu hafta içinde transferde önemli gelişmelerin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

(Fanatik)