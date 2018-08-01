Fenerbahçe'den Benfica'ya gözdağı!

Fenerbahçe, hazırlık maçında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 51 ve 57. dakikalarda Alper Potuk attı. Alper Potuk'un ikinci golünde Elif Elmas, yaptığı asistle dikkat çekti. Cagliari'nin tek golü ise 68'de Marco Sau'dan geldi.

Fenerbahçe mücadeleye kalede Volkan, savunmada Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, orta sahada Josef, Elif Elmas, önlerinde Giuliano, kanatlarda Valbuena ve yeni transfer Andre Ayew, forvette ise Alper Potuk ile çıktı. Fenerbahçe'de ikinci yarıda Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Şener ve Barış Alıcı oyuna dahil oldu.

Son hazırlık maçını yapan Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçında karşılaşacak