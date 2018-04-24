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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 34 sayı fark

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 79-45 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 79-45 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk 5 dakika, 7-7'lik eşitlikle geçildi. Sarı-lacivertliler, ilk çeyreğin bitimine iki dakika oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Fenerbahçe, üst üste bulduğu sayılarla çeyreği 12 sayı farkla üstün tamamladı: 23-11.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe, oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdürdü. Sarı-lacivertliler, 7-0'lık seriyle 16. dakikada 16 sayılık farkı yakaladı: 33-17. Fenerbahçe'nin serisine 6-0'lık seriyle cevap veren Beşiktaş, ilk yarının bitimine 17 saniye kala da Zellous'un 3 sayılık basketiyle farkı tek hanelere (35-28) indirdi. Sarı-lacivertliler, Verameyenka'nın basket faulden bulduğu sayılarla soyunma odasına 38-28 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe, 6-0'lık seriyle skoru 44-28'e taşıdı. Bu periyotta hücumda çok etkili olan sarı-lacivertliler, 29. dakikada Vaughn'ın basketiyle 26 sayılık farkı yakaladı: 59-33. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 59-35 önde girdi.

Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı 37 sayıya yükseltti: 74-37. Fenerbahçe, salondan da 79-45 galip ayrıldı.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 27 Nisan Cuma günü BJK Akatlar Spor Salonu'nda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak.

Fenerbahçe: 79 - Beşiktaş: 45

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Seyhan Topaloğlu, Kerem Yılmaz

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Sottana 4, Tuğçe Canıtez 5, Vaughn 14, Verameyenka 15, Esra Ural Topuz 9, Plum 13, Ayşe Cora 6, Pelin Bilgiç 1, Melisa Korkmaz, Merve Arı 5, Zeynep Şevval Gül

Başantrenör: Valerie Garnier

Beşiktaş: Mosby 8, Zellous 8, Esra Erden Atacan, Kübra İmren Siyahdemir 3, Radosavljevic 25, Burcu Çiğil, Sevgi Uzun 1, Gonca Karataş, Nur Nihan Dabakoğlu, Meltem Avcı

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 23-11

2. Periyot: 38-28

3. Periyot: 59-35

4. Periyot: 79-45

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