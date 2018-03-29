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Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı

Fenerbahçe Kulübü, yeni vergi kanunu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı yayımladı.

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Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçtiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı belirtildi.

Mesajda, onaylanan bu kanunla, sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarlarının, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edileceği, bu tutarların amatör sporcuların ücretlerinde kullanılabileceği belirtildi.

Kulübün yayımladığı mesajda, "Türk sporu ve amatör branşların geleceği açısından tarihi nitelikte olan bu önemli kanunun çıkmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, konuyu tasarı haline getirerek meclise sunan iktidar partisi mensuplarına, kanun tasarısını destekleyen tüm parti milletvekillerimize ve ilgili tüm bürokratlara teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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