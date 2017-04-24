Fenerbahçe Bruno Labbadia'nın takıma başına geçeceği iddialarını yalanladı

İşte Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

"Bu akşam bir televizyon programında, futbol takımımızın yeni sezonda teknik direktörünün Bruno Labbadia olacağına dair yalan haber yer almıştır.

Konuyla ilgili yapılan spekülasyon ve haber yalandır. Söz konusu isimle herhangi bir ilgimiz yoktur.

Kamuoyuna duyurulur.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"