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Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi göndermesi

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında koreografi gösterisi yaptı.

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Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında koreografi gösterisi yaptı.

Geçen hafta Galatasaray'ın yaptığı koreografiye göndermede bulunarak sarı-lacivertli taraftarlar, Okul Açık Tribünü'nde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu ve üzerinde "Yaşasın Cumhuriyet" yazan büyük bir bayrak açtı.

"Bazı Emanetler Vardır Bizi AYAKTA Tutan"

Bu bayrağın altında ise "Bazı Emanetler Vardır Bizi AYAKTA Tutan." yazılı bir pankart yer aldı. Maraton Tribünü'nde ise yine büyük bir Türk bayrağı açıldı.

Öte yandan Kadıköy'de tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı.

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