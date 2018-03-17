Fenerbahçe'den Galatasaray'a özel koreografi

Spor Toto Süper Lig''in 26. haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe'de koreografi şov vardı.

Sarı-lacivertliler ilk kez 3 boyutlu bir görselle şov yaptı. Migros Tribünü'nde yapılan bu görsel şölende tarihi gerçekliğe vurgu yapıldı. 1999 yılından beri evinde ezeli rakibine kaybetmeyen Fenerbahçe taraftarları, bu başarılarını resmederek göstermek istedi.

Yaralı bir aslanı elinde tutan Fenerbahçe taraftarı gösterildi. Ayrıca yıllardır devam eden bu serinin başlangıç ve bitiş tarihleri konuldu. 4 tribün birden koreografi olarak birbiryle bağlantılı yapıldı. Takımların sahaya çıkmasıyla beraber 3 boyutlu bu görsel şov yapılmaya başlandı. İple tutturulan pankartlar yavaş yavaş kaldırıldı. 19 yıldır devam eden seri de bir film afişi şeklinde gösterildi. Takımlar seremonide iken de tam anlamıyla bir şov oluştu. Ayrıca Maraton alt ve üst tribününde de hazırlanan kartonlarla bir bütünlük oluştu.

'Kaderinden Kaçamazsın' yazısı ve sarı-lacivert kartonlar oldukça etkili bir görüntü oluşturdu.

Hummalı çalışma

Fenerbahçe taraftarları bu dev görsel şöleni gündüz saatlerinden itibaren hazırladı. Sabah erken saatlerde stada gelen taraftar grupları, maç saatine yakın bu görselleri tribüne yerleştirildi.

Karton kısmı ise önceki akşamdan itibaren stada getirildi. Tribünlere tek tek yerleştirilen kartonların yapımı tam 1 günü aldı.