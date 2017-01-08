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Fenerbahçe'den gol şov!

Fenerbahçe, hazırlık maçında Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Fernandao hat-trick yaptı, yeni transfer Karavaiev, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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2. yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Go Ahead Eagles'ın Türkiye'ye gelmekten vazgeçmesinin ardından hazırlık maçında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 6., 18. ve 83. dakikalarda Fernandao ile 43. dakikada yeni transfer Oleksandr Karavaiev ve 54. dakikada Salih Uçan'dan geldi. Denizlispor'un tek sayısını ise 65. dakikada Andre Moritz penaltıdan kaydetti. F.Bahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaiev, 36. dakikada sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, 11 Ocak günü Arnavutluk ekibi Partizani ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

 

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