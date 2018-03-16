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Fenerbahçe'den hakem Javor'a tepki

Fenerbahçeli taraftarlar maçın hakemlerinden Damir Javor'a büyük tepki gösterdi.

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Fenerbahçeli taraftarlar maçın hakemlerinden Damir Javor'a büyük tepki gösterdi.
 
Fenerbahçe'nin 2016 yılında Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında CSKA Moskova'ya uzatmalarda yenildiği maçlarda sarı-lacivertli takımın aleyhine verdiği kararlarla tepki çeken Sloven hakem, bu karşılaşmadan sonra ilk kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda görev aldı.
 
Sahaya çıktığı andan itibaren sarı-lacivertli taraftarlar Javor'u ıslıklarla protesto etti. Taraftarlar, Javor aleyhine de tezahüratlar yaparak tepkilerini ortaya koydu.

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