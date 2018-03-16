Fenerbahçe'den hakem Javor'a tepki
Fenerbahçeli taraftarlar maçın hakemlerinden Damir Javor'a büyük tepki gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar maçın hakemlerinden Damir Javor'a büyük tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin 2016 yılında Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında CSKA Moskova'ya uzatmalarda yenildiği maçlarda sarı-lacivertli takımın aleyhine verdiği kararlarla tepki çeken Sloven hakem, bu karşılaşmadan sonra ilk kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda görev aldı.
Sahaya çıktığı andan itibaren sarı-lacivertli taraftarlar Javor'u ıslıklarla protesto etti. Taraftarlar, Javor aleyhine de tezahüratlar yaparak tepkilerini ortaya koydu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.