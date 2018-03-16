Fenerbahçe'den hakem Javor'a tepki

Fenerbahçeli taraftarlar maçın hakemlerinden Damir Javor'a büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin 2016 yılında Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında CSKA Moskova'ya uzatmalarda yenildiği maçlarda sarı-lacivertli takımın aleyhine verdiği kararlarla tepki çeken Sloven hakem, bu karşılaşmadan sonra ilk kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda görev aldı.

Sahaya çıktığı andan itibaren sarı-lacivertli taraftarlar Javor'u ıslıklarla protesto etti. Taraftarlar, Javor aleyhine de tezahüratlar yaparak tepkilerini ortaya koydu.