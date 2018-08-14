Fenerbahçe'den 'Işığın karanlığı aydınlatacak' koreografisi

Fenerbahçe'nin Benfica'yı konuk ettiği gecede müthiş bir atmosfer vardı. Sarı-lacivertliler takımlarını yalnız bırakmazken, tüm tribünler doldu.

Maç öncesinde Okul Açık tribününde özel bir koreografi hazırlandı.

Üst tarafta İngilizce olarak 'İnan' kartonları açılırken, orta kısımda pankart halinde, 'Işığın karanlığı aydınlatacak' mesajı verildi.

Alt tarafta da bayraklar dalgalandırıldı. Maraton Üst tribününde de özel olarak dev bir Türk bayrağı açıldı. Maç boyunca Fenerbahçe taraftarları takımlarına tezahüratlarla destek oldu.

Bursaspor maçından sonra Benfica mücadelesinde de tüm tribünlerin dolması dikkatlerden kaçmadı.