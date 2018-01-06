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Fenerbahçe'den James Nunnally açıklaması

Fenerbahçe Doğuş basketbol takımının Baskonia ile oynadığı maçta ağır bir sakatlık geçiren James Nunnally'nin sağlık durumu ile ilgili resmi siteden bir açıklama yapıldı...

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Fenerbahçe Doğuş basketbol takımının Baskonia ile oynadığı maçta ağır bir sakatlık geçiren James Nunnally'nin sağlık durumu ile ilgili resmi siteden bir açıklama yapıldı.

İşte o açıklama:

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın başarılı oyuncusu James Nunnally, Baskonia maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı.

Oyuncumuzun dün gece başlayan sağlık kontrolleri tamamlanmış ve sporcumuz tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştur.

James Nunnally’nin yapılan tüm kontrollerin ardından genel sağlık durumunda herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Ancak yapılan detaylı kontrollerde sporcumuzun, yaşadığı düşüşe bağlı olarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Nunnally’nin sahalara dönüş süresinin yaklaşık 1 ay olması beklenmektedir.

James Nunnally’nin herkesi korkutan talihsiz sakatlığı sonrası oyuncumuza destek mesajları gönderen tüm taraftarlarımıza; aynı zamanda geçmiş olsun mesajlarını ileten tüm takımlara, sporculara ve sporseverlere teşekkür ederiz.

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