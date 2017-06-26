Fenerbahçe'den Lens'e 3 milyon euro
Lens için Fenerbahçe’nin son olarak 3 milyon Euro’ya kadar çıktığı ve Lens’ten cevap beklediği bildirildi.
Sunderland’den kiralık olarak geçen sezonu Fenerbahçe’de tamamlayan ve yeniden Hollanda Milli Takımı’nda şans bulan Jeremain Lens’in menaceri, oyuncusu için yıllık 4 milyon Euro talep etmişti.
Hollandalı yıldız konusunda Kanarya’nın teklifi ise 2.5 milyon Euro civarındaydı. Premier Lig’den düşen Sunderland’de kalmak istemeyen Lens için Kanarya’nın son olarak 3 milyon Euro’ya kadar çıktığı ve Lens’ten cevap beklediği bildirildi.
(Fanatik)
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