Fenerbahçe'den Lens'e 3 milyon euro

Sunderland’den kiralık olarak geçen sezonu Fenerbahçe’de tamamlayan ve yeniden Hollanda Milli Takımı’nda şans bulan Jeremain Lens’in menaceri, oyuncusu için yıllık 4 milyon Euro talep etmişti.

Hollandalı yıldız konusunda Kanarya’nın teklifi ise 2.5 milyon Euro civarındaydı. Premier Lig’den düşen Sunderland’de kalmak istemeyen Lens için Kanarya’nın son olarak 3 milyon Euro’ya kadar çıktığı ve Lens’ten cevap beklediği bildirildi.

(Fanatik)