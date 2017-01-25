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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açýklamasý

Fenerbahçe'den açýklama: 'Mehmet Ekici için son teklif 2 milyon euro olup, teklifin 3 milyon euroya arttýrýldýðý iddialarý asýlsýzdýr'

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Fenerbahçe, Mehmet Ekici için transfer teklifinin 3 milyon euro'ya artýrýldýðý iddialarýný yalandý.

Ýþte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapýlan açýklama;

Bazý internet mecralarýnda ve sosyal medyada, kulübümüzün Mehmet Ekici ile ilgili fiyat arttýrarak, futbolcunun kulübüne 3 milyon euro teklif ettiðine dair asýlsýz haberler yer almaktadýr.

Kulübümüzün bahse konu futbolcu ile ilgili son teklifi 2 milyon euro olup, bunun dýþýnda bir teklif yapýlmamýþtýr. Dolayýsýyla söz konusu haberler yalandýr.

Kamuoyuna duyurulur.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Þ.

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