Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açýklamasý

Fenerbahçe, Mehmet Ekici için transfer teklifinin 3 milyon euro'ya artýrýldýðý iddialarýný yalandý.

Ýþte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapýlan açýklama;

Bazý internet mecralarýnda ve sosyal medyada, kulübümüzün Mehmet Ekici ile ilgili fiyat arttýrarak, futbolcunun kulübüne 3 milyon euro teklif ettiðine dair asýlsýz haberler yer almaktadýr.

Kulübümüzün bahse konu futbolcu ile ilgili son teklifi 2 milyon euro olup, bunun dýþýnda bir teklif yapýlmamýþtýr. Dolayýsýyla söz konusu haberler yalandýr.

Kamuoyuna duyurulur.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Þ.