Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açýklamasý
Fenerbahçe'den açýklama: 'Mehmet Ekici için son teklif 2 milyon euro olup, teklifin 3 milyon euroya arttýrýldýðý iddialarý asýlsýzdýr'
Fenerbahçe, Mehmet Ekici için transfer teklifinin 3 milyon euro'ya artýrýldýðý iddialarýný yalandý.
Ýþte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapýlan açýklama;
Bazý internet mecralarýnda ve sosyal medyada, kulübümüzün Mehmet Ekici ile ilgili fiyat arttýrarak, futbolcunun kulübüne 3 milyon euro teklif ettiðine dair asýlsýz haberler yer almaktadýr.
Kulübümüzün bahse konu futbolcu ile ilgili son teklifi 2 milyon euro olup, bunun dýþýnda bir teklif yapýlmamýþtýr. Dolayýsýyla söz konusu haberler yalandýr.
Kamuoyuna duyurulur.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Þ.
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