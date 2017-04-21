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Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atacak olan Mehmet Ekici, sarı lacivertli kulüpten yıllık 1,750 bin euro artı ekstra ücretler alacak.

  • Sabah
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Sezon bitiminde Trabzonspor'la olan kontratı sona erip Fenerbahçe'ye imza atacak olan Mehmet Ekici'nin sarı-lacivertli takımından alacağı rakam belli oldu.

Yapılan ön-protokol gereği 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 4+1 yıllık olacak. İlk iki yıl sezon başına 1 milyon 750 bin euro alacak olan Ekici'ye, tüm kulvarlarda 30 maç üzeri forma giymesi halinde 250 bin euro ekstra bonus ödenecek.

Mehmet Ekici ayrıca 18'de yer aldığı her maçtan alınacak puan için ekstra 4 bin euro daha kazanacak.

Yıldız futbolcu sonraki iki sezonda ise her yıl için 1 milyon 600 bin euro garanti para alacak; 30 maç oynarsa da bu kez 350 bin euro bonus elde edecek. Aynı şekilde 18'de olduğu her maçta alınacak puan başına 4 bin euro'yu cebine koyacak.

Mehmet Ekici'nin 4. yılda 30 maç üzerinde forma giymesi halinde sözleşmesinin 1 yıl otomatik olarak uzayacağı, bu durumda 4. yıldaki şartların aynen geçerli olacağı bildirildi.

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