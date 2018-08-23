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Fenerbahçe'den Moussa Sissoko'ya teklif iddiası!

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için teklif yaptı.

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Giuliano ve Josef De Souza'ya gönderen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için teklif yaptı.
 
İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Fransız orta saha Moussa Sissoko için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
 
Transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertli ekip, Giuliano'yu Al Nassr’a, Josef De Souza'ya ise Al Ahli takımına gönderirken boşalan orta sahaya takviye için çalışmalara başladı.
 
Fenerbahçe, 2 sezondur Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen yıldız orta saha oyuncusu Sissoko'ya teklif götürdü.
 
Merkez orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, sağ kanatta da görev alabiliyor.

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