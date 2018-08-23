Fenerbahçe'den Moussa Sissoko'ya teklif iddiası!

Giuliano ve Josef De Souza'ya gönderen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için teklif yaptı.

İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Fransız orta saha Moussa Sissoko için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertli ekip, Giuliano'yu Al Nassr’a, Josef De Souza'ya ise Al Ahli takımına gönderirken boşalan orta sahaya takviye için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, 2 sezondur Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen yıldız orta saha oyuncusu Sissoko'ya teklif götürdü.

Merkez orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, sağ kanatta da görev alabiliyor.