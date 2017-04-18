Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş!
THY Avrupa Ligi Play-Off serisinde Fenerbahçe deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 58-71 mağlup etti.
Euroleague Play - Off maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Panathinaikos'a konuk oldu. OAKA Arena'da oynanan Panathinaikos - Fenerbahçe maçında temsilcimiz tarihi bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe mücadeleden 71-58'lik galibiyetle ayrıldı.
1. çeyrek Panathinaikos-Fenerbahçe: 15-16
İlk yarı sonucu Panathinaikos-Fenerbahçe: 42-28
3. çeyrek Panathinaikos-Fenerbahçe: 50-48
Maç sonucu: 71-58
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