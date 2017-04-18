Fenerbahçe'den şehitler için başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Kulübü, şehitler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bugün Tunceli’de, içerisinde polis, hakim, asker ve mürettebatlarımızın bulunduğu, emniyet güçlerimize ait helikopterin elim bir kaza sonucu düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, başta kederli aileleri ve yakınları olmak üzere, tüm ulusumuza başsağlığı dileriz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
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