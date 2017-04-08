Fenerbahçe Djurdjevic ve Meleg'i takibe aldı

Sarı-Lacivertliler’in oyuncu izleme ekibi, gözünü Balkanlar’a çevirdi. Özellikle Sırbistan’a yoğunlaşan Sarı-Lacivertliler, bu ülkeden genç futbolcuları takibe aldı.

Bunların başında, Partizan’da bu sezon 21 maçta 18 gol atan 23 yaşındaki forvet Uros Djurdjevic’in olduğu öne sürüldü.

Ayrıca 22 yaşında Vojvodina’nın kaptanlığını yapan orta saha oyuncusu Dejan Meleg hakkında da detaylı bir rapor hazırlanacağı öğrenildi. Hücum bölgesinin her yerinde görev yapabilen Meleg, 34 maçta 12 gol atarken, 6 da asist yaptı.

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