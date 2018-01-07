Fenerbahçe'den sol bek için Rusya seferi!

Ligin 2. yarısına şampiyonluk iddiası ile girecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sol bek transferi için ciddi mesai harcanıyor. Fenerbahçe yönetimi, 1-2 gün içinde Rusya'da 2 futbolcu için kulüple masaya oturmayı planlıyor. Bunlardan biri Zenit'li Criscito diğeri ise Krasnodar'ın sol beki Ramirez.

KULÜPLERLE PAZARLIK YAPILACAK

Sarı-lacivertli yönetim bu iki sol bekten birini İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. İlk olarak İtalyan oyuncu Criscito'nun menajeri ile temas kurulmuştu. Sonrasında ise Ramirez için görüşmeler yapıldı.

CRISCITO'NUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Criscito'nun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için transferi kağıt üzerinde de olsa daha kolay görünüyor. Ramirez'in ise Krasnodar takımı ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var. Kiralama seçeneği masada.

RAMIREZ İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Ramirez için yapılacak olan teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtiliyor. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın Rusya'da kulüplerle masaya oturmasının ardından netice alınacak beklenecek. (Takvim)