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Fenerbahçe'den son dakika bombası!

Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine bir gün kala büyük bir sürprize imza atarak Osmanlıspor'dan Badou Ndiaye için teklif yaptı.

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Osmanlıspor formasıyla gösterdiği performansla yerli yabancı bir çok takımın dikkatini çekmeyi başaran Badou Ndiaye'ye Milli Takım dönüşü Fenerbahçe'den teklif geldi.

Mehmet Ekici ve diğer transfer girişimlerinden sonuç alamayan Fenerbahçe yönetiminin son olarak Osmanlıspor'un orta sahadaki dinamosu Badou Ndiaye için Başkent ekibine para+futbolcu takası teklif ettiği ortaya çıktı.

Emenike ve Aatif teklif edildi

Osmanlıspor cephesinden acil cevap bekleyen Fenerbahçe yönetiminin takas için Emenike ve Aatif Chahechouhe ikilisinden birini bonservisiyle vermek istediği öğrenildi.

Haber7

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