Fenerbahçe'den TFF'ye hakem isyanı!

Akhisar maçında hakem Bülent Yıldırım’ın gösterdiği yönetim Fenerbahçe camiasını ayağa kaldırdı... Teknik direktör Aykut Kocaman özellikle Alper’in hatalı kırmızısı sonrası hakeme büyük tepki gösterirken, maç sonrasında da Yıldırım’ın yanına gitmişti.

Basın toplantısında, “Beşiktaş’ı yendiğimize pişman ettiler” diyen Aykut hoca, İstanbul’a dönüş sırasında da Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Cezasından dolayı karşılaşmayı Manisa’da takım otelinde takip eden Başkan ile havalimanında mini zirve yapan Aykut Kocaman’a, Asbaşkan Ali Yıldırım da eşlik etti. Kocaman’ın, “Bu şekilde hakemleri yenmemiz mümkün değil. Yediğimiz gol öncesi faul, Alper’in kırmızısının ise alakası yok” dediği öğrenildi.

Federasyon değişsin...

Beşiktaş derbisinden sonra önce Mahmut Uslu sonra Şekip Mosturoğlu açıklamalar yaparken, bu kez hafta içinde Başkan Aziz Yıldırım’ın detaylı bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Yaşanan süreç ve hakemlerle ilgili konuşacak Yıldırım’ın, TFF’yi de sert şekilde eleştireceği öğrenildi. Öte yandan kulislerde konuşulan iddia, yönetimin bir an önce TFF Yönetimi’nin değiştirlemesi konusunda çalışmalara başlayacağı yönünde.

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