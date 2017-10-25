Fenerbahçe'den Yargıtay açıklaması geldi
Fenerbahçe, şike davası dosyasının eksiklerinin tamamlanarak tekrar Yargıtay'a gönderildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nden, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması amacıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen, Sözde Şike Davası Dosyamızın eksiklikleri, mahkeme tarafından tamamlanarak temyiz incelemesi için tekrar Yargıtay Başkanlığı’na gönderildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.
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