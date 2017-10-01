Fenerbahçeli Alper Potuk, hakem Bülent Yıldırım'ın kararına isyan etti

Fenerbahçe'de ilk kırmızı kartı gören isim olan Alper Potuk kendini savundu, "Rakibi görünce ayağımı çektim. Bana faul yapılırken ben oyun dışı kaldım" diye konuştu. Atılan Skrtel'i de sarı-lacivertliler zor zaptetti.

Hakem Bülent Yıldırım'ın kararı sonrası, kırmızı kart ile oyun dışı kalan Fenerbahçeli Alper Potuk bu karara isyan etti.

Maçın ardından konuşan futbolcu, kararın yanlış olduğunu ifade etti. Sarı-lacivertli oyuncu, "Rakibi görünce ayağımı çektim. Kırmızı kart kesinlikle doğru değil. Bana faul yapılırken ben oyun dışı kaldım" diyerek tepkisini dile getirdi. Alper, gördüğü kırmızı kartın üzüntüsü nedeniyle maçın ardından soyunma odasından uzun süre çıkmadı.

Sarı-lacivertli takımda kırmızı kart gören bir başka isim Martin Skrtel maçın ardından hakemin yanına gitmek istedi. Kararlar ve yönetim nedeniyle tepkili olan futbolcuyu sarı-lacivertli yetkililer engelleyerek olası bir sıkıntının da önüne geçti. Slovak futbolcu, yüzünü korumak isterken gösterilen kartın yanlış olduğunu savundu.