Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçeli başkan, Beşiktaş forması giydi

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği'nin kısa süre önce yapılan genel kurulunda göreve seçilen Uğur Özçayır başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Fenerbahçe taraftarı olan Bodrum Belediye Başkan Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Özçayır'a ziyaretinde Başkan Yardımcısı Macit Oğuzata ile yöneticiler Hakan Özgün, Özer Yaldızipek, Ömer Reşad Kayran, Semih Nalbantoğlu, Barış Kılıçarslan, Kerem Öztoprak, Mehmet Tire, Mehmet Dağoğlu ve Ramazan Aydınlı da eşlik etti. Özçayır, Başkan Kocadon'un hem yeni yılını kutladıklarını hem de yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirterek, "Bodrum Beşiktaşlılar Derneği olarak sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğimizi ve bu projelerde belediye başkanımızı da aramızda görmek istediğimizi ilettik. Seve seve bizlerle birlikte olacağını belirten Sayın Kocadon'a teşekkür ediyoruz" dedi.
 
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş'ın oynayacağı ilk maçını dernek binasında Beşiktaşlı taraftarlarla birlikte seyretmek istediğini söyleyen Başkan Mehmet Kocadon ise, "Beşiktaşlı taraftarların gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden Fenerbahçe taraftarı olarak mutluluk duyuyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı kimliğimle Bodrum için yapılacak alışmalarda tüm dernek ve sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu. Ziyaret sonunda da Uğur Özçayır, Başkan Kocadon'a arkasında isminin yazılı olduğu 48 numaralı bir Beşiktaş forması armağan etti. Formayı giyen Mehmet Kocadon, misafirleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
 
DHA

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Motor ev kendine hayran bıraktı

Motor ev kendine hayran bıraktı

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA