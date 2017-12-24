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Fenerbahçeli futbolcular 1.5 milyon Euro'luk primden oldu

Fenerbahçe'de Atiker Konyaspor beraberliğinin ardından futbolcular 1.5 milyon euroluk primden oldu.

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Süper Lig'de 5'te 5 yaparak zirveye yeniden ortak olan Fenerbahçe'de dün gece Atiker Konyaspor beraberliği futbolculara pahalıya patladı.

Fenerbahçeli futbolculara beraberliğin maddi açıdan da ağır kaybı oldu. Osmanlıspor beraberliği sonrası yönetimin 6 maçta 18 puana koyduğu 1.5 milyon euroluk prim Konya'da buhar oldu.

Sabah

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