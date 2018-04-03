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Fenerbahçeli futbolcular gole sevindi Valbuena'nın kılı kıpırdamadı

Kayserispor maçının 3. golünde sevinç yumağı olan Fenerbahçeli futbolcular, Valbuena'yı yanında göremedi.

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Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 5-0 gibi net bir skorla geçtiği karşılaşmada bu detay gözlerden kaçmadı. Sarı-Lacivertli ekip ilk yarıda üst üste bulduğu gollerle skoru 3-0'a getirirken gol sevinci esnasında çarpıcı bir detay göze çarptı. 

Fenerbahçe teknik heyeti ve yedek kulübesi gol sevincini yaşarken, Valbuena, bu anlarda fotoğraflarda gözükmedi. Gollerde yerinden kalkmayan Fransız yıldız, mutsuz görüntüsüyle de dikkat çekti. Valbuena maçın bitimiyle birlikte ise cep telefonuna sarıldı ve stadın hemen dışında bir görüşme yaptı.

Fenerbahçe'de Aatıf'ın Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşmesiyle birlikte Fransız yıldızın önümüzdeki hafta forma şansı bulup bulamayacağı ise merak konusu. Teknik direktör Aykut Kocaman, Valbuena'ya genellikle iç saha maçlarında forma şansı veriyor.

(Skorer)

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