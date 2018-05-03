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Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkıp rakibini bekleyecek

Yarıda kalan kupa rövanşı bu akşam 20.30’da 57.dakikadan itibaren oynanacak. Kanarya hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş sahaya çıkmazsa rapor tutulup, tatil edilecek.

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F.BAHÇE ve Beşiktaş arasında 19 Nisan’da oynanan ve olaylar sebebiyle yarıda kalan maçın 33 dakikalık kısmı bugün oynanacak. F.Bahçe, Beşiktaş kararını değiştirmese bile statü gereği sahada olacak. Sarı-Lacivertliler hakem Mete Kalkavan ile bir süre bekleyecek. Beşiktaş maça gelmezse, kurallara göre hükmen yenik sayılıyor. Ancak son kararı yine Federasyon verecek. 

TEKRAR METE KALKAVAN ATANDI

Vodafone Park’taki 2-2’nin rövaşında Kadıköy’deki maç olaylar sebebiyle 57.dakikada skor 0-0’ken tatil edişmişti. Beşiktaş’ın maça çıkmama kararına karşınsa Sarı-Lacivertliler idmanlarını yapmıştı. Fenerbahçe maç günü Samandıra’dan çıkıp Şükrü Saracoğlu’nda düdüğün sesini bekleyecek. Eğer Beşiktaş yine gelmezse tekrar maça atanan hakem Mete Kalkavan raporunu yazıp, tatil edecek. Sonrasında TFF yönetimi nihai kararını belirleyecek. 

KARTAL’A AĞIR CEZALAR YOLDA

Kupa statüsündeki 8.maddenin 1.fıkrasında yer alan ifadelerde; Karşılaşmaya gelmeyen takımın hükmen yenik sayılması ve kupa gelirlerin iadesi, ve talep hakkının yok sayılması, ayrıca gelecek sezon organizasyondan ihraç edilmesi gibi yaptırımlar var. Beşiktaş bu karşılaşmaya çıkmazsa Fenerbahçe 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır’daki finalde Akhisar Belediespor’la karşılaşacak. 

(Aksam)

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